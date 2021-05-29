Тегеран, , 08:46 — REGNUM 28 мая заместитель министра иностранных дел Ирана по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд и заместитель министра иностранных дел Афганистана Меервайс Наб в телефонном разговоре обсудили всестороннее сотрудничество между двумя государствами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе состоявшегося телефонного разговора Бахарванд и Наб обсудили региональные вопросы и сотрудничество между двумя странами в областях, представляющих взаимный интерес.

Коснувшись последних событий в афганском мирном процессе, а также вопросов, связанных со взаимным и многосторонним сотрудничеством между двумя странами, Наб назвал поддержку Исламской Республики Иран важной для успеха мирных переговоров.

Стороны рассмотрели Всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве между Ираном и Афганистаном, проведя шестое заседание Совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также основные планы и проекты взаимодействия двух государств.