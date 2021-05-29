Тегеран, , 07:51 — REGNUM 28 мая министр сельского хозяйства Ирана Джахад Казем Хавази и его российский коллега Дмитрий Патрушев на встрече в Москве подчеркнули важность развития сотрудничества между двумя государствами в области сельского хозяйства. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иранский министр отметил, что Иран настоятельно призывает Россию помочь в ускорении проведения открытых переговоров с Евразией, а также привлечении совместных инвестиций частного сектора двух стран.

Касаясь взглядов Ирана и России на расширение сотрудничества между двумя странами в различных областях, он заявил, что в ближайшее время начнутся новые разработки, имеющие приоритет в сельскохозяйственном секторе.

Хавази во главе делегации прибыл в российскую столицу, чтобы провести переговоры о путях расширения двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства. По прибытии в Москву Хавази сообщил журналистам, что его визит направлен на расширение сельскохозяйственной кооперации и обмен техническими знаниями.

По словам министра, Иран и Россия обладают значительными сельскохозяйственными мощностями, которые могут быть использованы для дальнейшего сотрудничества.