Лондон, , 06:43 — REGNUM Британские и американские спецслужбы начали изучать версию лабораторного происхождения коронавируса SARS-CoV-2, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на осведомленный источник.

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По его данным, британская разведка уже начала расследование версии о появлении коронавируса в лаборатории в Китае. При этом они ведут работу в тесном сотрудничестве со спецслужбами США по этому вопросу.

«Мы предоставляем те разведданные, которые у нас есть по Уханю, а также предлагаем помощь американцам с тем, чтобы подкрепить и проанализировать все имеющиеся у них разведданные, с которыми мы можем помочь», — отметил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая президент США Джо Байден пообещал раскрыть отчеты спецслужб о происхождении коронавирусной инфекции COVID-19. Ранее он призвал американские разведслужбы усилить работу по этому направлению.

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