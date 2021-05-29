Тегеран, , 07:51 — REGNUM 28 мая министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 79 384, причём 165 иранцев скончались от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 165 иранцев погибли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 79 384», — заявило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно данным, за последние 24 часа было обнаружено 9994 новых случая заражения COVID-19, при этом 1322 человека были госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 2 396 540 пациентов из общего числа 2 875 858 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В заявлении подчеркивается, что 4475 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения Ирана также заявило, что на данный момент по всей стране было проведено 19 430 249 тестов на наличие вируса.