Тегеран, , 08:43 — REGNUM 28 мая президент Ирана Хасан Рухани запустил несколько крупных проектов в сферах культуры и туризма в различных частях страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Церемония открытия состоялась в режиме видеоконференции в Тегеране. Проекты, расположенные на севере и западе страны, обеспечат занятость 2697 человек.

Пятизвездочный отель в прекрасном ландшафте Хейрана, а также проект реконструкции дворца Амджад в Талеше, расположенные в северной провинции Гилан, входят в число проектов, запущенных президентом страны.

Президент Рухани также официально открыл 33 проекта реконструкции вместе с двумя крупными туристическими центрами в западной провинции Лорестан. На церемонии президент высоко оценил усилия, предпринятые для развития туристической отрасли.

Кроме того, он выразил надежду, что туризм войдет в новые условия после государственной вакцинации, запланированной на последние месяцы текущего иранского календарного года, который наступил 21 марта.