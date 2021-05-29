Тегеран, , 07:52 — REGNUM Иранские законодатели проведут виртуальную встречу с Верховным лидером Исламской революции аятоллой Сейедом Али Хаменеи, заявил член председательствующего совета Меджлиса (парламента). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 28 мая.

Ахмад Амирабади Фарахани сделал это замечание на заседании парламента. По данным агентства IRNA, что парламентарии планируют встретиться с Верховный лидером Исламской Республики Иран в ближайшее время.

Обычно эта встреча проводится каждый год в первые дни Хордада (третьего месяца иранского календарного года) по случаю проведения первого тура представителей иранского парламента.

На встрече законодатели проинформируют Верховного лидера о своей работе за последний год. По окончании встречи лидер Исламской революции даёт соответствующие указания с целью корректирования работы иранского парламента.