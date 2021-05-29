Вашингтон, , 06:43 — REGNUM США помогают Японии проработать различные варианты морского размещения элементов противоракетной обороны (ПРО) комплексов Aegis Ashore. Об этом директор агентства по ПРО Минобороны США вице-адмирал Джон Хилл 28 мая заявил в ходе брифинга, посвящённого проекту бюджета ведомства на 2022 финансовый год.

«Мы очень тесно сотрудничаем с Японией в оценке различных вариантов. На данный момент мы консультируем министерство обороны Японии, чтобы помочь принять решение по вопросу будущей конфигурации техники, как они могут перевести её на морское базирование», — заявил Джон Хилл.

Напомним, что ранее Япония заявляла о планах приобрести в США два наземных комплекса Aegis Ashore для усиления своих систем защиты от удара баллистических ракет. Летом 2020 года Токио поменяло свои планы из-за опасности наземных систем для местного населения и заявило о строительстве двух морских носителей комплекса Aegis.

Как сообщало ИА REGNUM, два новых боевых корабля с системами противоракетной обороны (ПРО) Aegis, которые Япония планирует построить для своих ВМС, обойдутся её бюджету в 900 млрд иен (около $ 8,3 млрд).

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