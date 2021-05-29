Тегеран, , 07:39 — REGNUM 28 мая посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт Раванчи заявил, что поддержка террористов в Сирии «должна быть немедленно прекращена». Об этом сообщило иранское агентство IRNA,

Тахт Раванчи выступил с речью на заседании Совета Безопасности ООН на тему «Ситуация на Ближнем Востоке (Сирия — политическое и гуманитарное измерения)», состоявшемся в Нью-Йорке. Как подчеркнул дипломат, необходимо поддержать «восстановление единства и территориальной целостности Сирии».

Иранский чиновник далее подтвердил приверженность Ирана восстановлению единства и территориальной целостности Сирии, а также отметил, что в ходе своего недавнего визита в Дамаск министр иностранных дел передал соответсвующее послание президенту и министру иностранных дел Сирийской Арабской Республики. Он подтвердил поддержку Ираном президентских выборов в Сирии и выразил надежду на их успешное проведение.