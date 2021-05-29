Вашингтон, , 06:39 — REGNUM Американские спецслужбы занимаются расследованием новой фишинговой атаки в отношении правительственных структур США, однако они не связывают её с кем-либо, заявили 28 мая в пресс-службе Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA).

В соответствии с заявлением, неизвестные рассылали вредоносные письма с взломанного правительственного аккаунта. Получателями этих писем стали более 350 организаций и почти 7 тыс. сотрудников в них. Письма содержали сертифицированную ссылку, перенаправляющую на вредоносные адреса.

«Мы подтверждаем сообщения из открытых источников, приписывающие деятельность APT29, также известной как Nobelium. Вместе с тем мы расследуем эту деятельность и не связываем её на данный момент с какими-либо злоумышленниками», — говорится в сообщении.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что деятельность хакерской группы APT29 связали с Россией в компании Microsoft. Там заявили, что это та же группа, которая стоит за атаками на клиентов компании SolarWinds в 2020 году. Предположения из Microsoft прокомментировали в Кремле, назвав их абстрактными и голословными.

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