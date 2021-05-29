Москва, , 06:21 — REGNUM Общий объём задолженности жителей России по ипотечным кредитам в апреле 2021 года достиг исторического максимума в 10,05 трлн рублей, следует из материалов Центробанка РФ.

Банк России публикует данную статистику с января 2018 года. За последние три года сумма задолженности по ипотеке увеличилась вдвое. При этом в апреле текущего года российские банки выдали 191,4 тыс. ссуд, увеличив показатель на 7,5%. Вырос и объём выданных кредитов — до 550,9 млрд рублей в совокупности.

За год задолженность по ипотечному кредитованию выросла до 25,8%. Средний срок по кредиту составил 19,8 года.

Ранее о резком росте выдачи ипотечных кредитов в России в первом квартале 2021 года сообщал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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