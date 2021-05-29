Якутск, , 06:16 — REGNUM Автомобиль Toyota Succeed съехал в кювет и перевернулся в Якутии, сообщает пресс-служба республиканского управления ГИБДД.

Сообщается, что в салоне иномарки находилась семья с тремя детьми. По предварительной версии, водитель не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся. В результате ДТП женщина и трое детей получили различные травмы. У водителя зафиксировали травму головы, переломы ног и травматический шок.

Пострадавших сначала доставили в Кобяйскую районную больницу. Затем их эвакуировали санитарным рейсом в Якутск. Отмечается, что водитель на момент ДТП был трезв.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая в Зеленограде на северо-западе Москвы столкнулись автомобиль такси и мотоцикл. В результате ДТП пострадали два человека.