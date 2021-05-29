Тегеран, , 06:12 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 4,6 зафиксировали на юге Ирана, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Сообщается, что эпицентр землетрясения располагался в 61 километре к северо-западу от города Бушер. Глубина залегания сейсмособытия составила два километра. К настоящему времени информации о возможных пострадавших или повреждениях гражданской инфраструктуры не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая землетрясение магнитудой 5,3 произошло у острова Хонсю в Японии. Его очаг находился в 201 километре от города Тиба на глубине 20 километров. Данных о разрушениях или жертвах не поступало, угроза цунами не объявлялась.