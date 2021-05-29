Иркутск, , 06:07 — REGNUM В Иркутской области за сутки более чем в два раза увеличилась площадь крупного лесного пожара, действующего вблизи посёлка Мамакан Бодайбинского района. Об этом в 29 мая сообщает пресс-служба правительства региона.

«Действующим остаётся лесной пожар в гористой местности в пяти километрах от посёлка Мамакан Бодайбинского района. Площадь очага, зарегистрированного 25 мая, 43 га, в том числе 38 га, покрытых лесом», — говорится в сообщении.

Напомним, что за предшествующие сутки площадь очага увеличилась с 15 га до 21 га. Тушение затруднено тем, что очаг находится в гористой местности на крутом склоне. Доставить туда технику для того, чтобы сделать опашку, невозможно.

Отмечается, что все действующие в настоящее время в регионе ландшафтные пожары произошли на незакреплённых за арендаторами участках. Во всех случаях власти усматривают вину местных жителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Бодайбинском районе Иркутской области тушат крупный лесной пожар, действующий всего в пяти километрах от посёлка Мамакан.

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