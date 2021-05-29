Богота, , 05:49 — REGNUM Участники уличных беспорядков в городе Кали в Колумбии убили полицейского, застрелившего двух протестующих, заявил колумбийский генпрокурор Франсиско Барбоса Дельгадо на официальной странице в Twitter.

«Фредди Бермудес Ортис, который был убит сегодня, был сотрудником отдела технического следствия и согласно имеющейся информации, открыл огонь по группе людей, в результате чего погибли некоторые мирные жители», — заявил он.

Генпрокурор добавил, что полицейский погиб от рук протестующих.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Колумбии Иван Дуке отправил в город Кали военнослужащих для борьбы с уличными беспорядками. Он добавил, что в проблемный регион направлены наиболее опытные офицеры.

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