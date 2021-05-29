Москва, , 05:49 — REGNUM В Зеленограде на северо-западе Москвы два человека пострадали при столкновении такси и мотоцикла. Об этом Департамент транспорта Москвы 29 мая сообщает в своём телеграм-канале.

По его данным, столкновение мотоцикла с автомобилем такси произошло на перекрёстке улиц Генерала Алексеева и Николая Злобина. Отмечается, что в результате произошедшего пострадавшие получили травмы средней тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, двоих человек, получивших тяжёлые травмы при наезде пассажирского автобуса на фонарный столб в Красносельском районе Санкт-Петербурга, переведут из реанимации в обычную палату.

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