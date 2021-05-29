Вашингтон, , 05:23 — REGNUM США из-за инцидента с самолётом ирландской авиакомпании Ryanair приостановят действие соглашения с Белоруссией о двустороннем авиасообщении от 2019 года. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 28 мая заявила в ходе брифинга.

Джен Псаки «США приостановят применение соглашения с Белоруссией об авиасообщении от 2019 года»

Также с 3 июня возобновляются санкции в отношении девяти белорусских государственных предприятий, которые ранее были освобождены от их действия минфином США.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты совместно с Евросоюзом разрабатывают санкции против белорусских должностных лиц, якобы причастных к посадке самолёта авиакомпании Ryanair.

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