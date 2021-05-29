Бразилиа, , 05:18 — REGNUM В Бразилии за прошедшие сутки выявили 49 768 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба бразильского минздрава.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в республике достигло 16 391 930. Также за минувшие сутки на бразильской территории скончался 2371 пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Бразилии от осложнений COVID-19 умерли 459 045 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая президент Бразилии Жаир Болсонару вновь обратился в верховный суд с просьбой признать незаконность карантина, введенного в стране из-за COVID-19. По его словам, карантин нарушает права граждан на свободное перемещение, работу и право на жизнь.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Бразилии вновь попросил суд признать незаконность карантина