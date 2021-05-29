Москва, , 05:23 — REGNUM В субботу, 29 мая, в Москве будет облачно, кратковременный дождь. Температура воздуха — +19…+21 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 30 мая в Москве будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, по области местами умеренный. Температура воздуха — +9…+11 °C.

Ветер северный, северо-восточный 5−11 м/с. Атмосферное давление 743 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +18…+23 °C днём и +6…+11 °C ночью.

В воскресенье, 30 мая, днём в столице ожидается +14…+16 °C. По области +11…+16 °C. Ночью в регионе ожидается +3…+8 °C. Облачно с прояснениями, небольшой дождь, порывистый ветер.

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