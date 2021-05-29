Богота, , 05:24 — REGNUM Президент Колумбии Иван Дуке направляет в город Кали, административный центр западного департамента Валье-дель-Каука, дополнительные войска для борьбы с беспорядками. Об этом он объявил в ходе выступления, которое транслировалось на странице его администрации в социальной сети Twitter.

«С сегодняшнего дня начинается максимальное развёртывание военной помощи полиции в городе Кали и в департаменте Валье-дель-Каука», — сказал Дуке.

Президент подчеркнул, что в проблемный департамент направляются наиболее опытные офицеры.

Напомним, беспорядки в Колумбии, начавшиеся с 28 апреля демонстрациями против налоговой реформы, продолжаются уже месяц. По последним данным Красного Креста, в Боготе число пострадавших приближается к сотне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе Хамунди (департамент Валье-дель-Каука) травмы различной степени тяжести получили 28 жителей.

Читайте ранее в этом сюжете: Десятки жителей колумбийского города Хамунди пострадали в ходе беспорядков