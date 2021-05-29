Красноярск, , 05:35 — REGNUM В субботу, 29 мая, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха +9…+12 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 08:30 на Театральной площади было +5 °C.

Ночью с 29 на 30 мая ожидается до +2…+3 °C, облачно, без осадков.

Скорость северо-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 738 мм рт. ст.

В воскресенье, 30 мая, в Красноярске до +10…+14 °C днём и +2…+4 °C ночью, облачно, без осадков.

В понедельник, 31 мая, в Красноярске ожидается до +15…+18 °C днём. Ночью — до +4…+6 °C. небольшая облачность, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 29−31 мая в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются заморозки до −2…−7 °C.

В горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

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