Нью-Йорк, США, , 05:35 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 28 мая — последнего дня рабочей недели — ростом. Больше других прибавил Dow Jones.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 64,81 пункта (0,19%), до уровня 34 529,45 пункта. S&P 500 прибавил 3,34 пункта (0,08%), поднявшись до уровня 4204,22 пункта. Nasdaq к завершению дня подорожал на 12,46 пункта (0,09%), до уровня 13 748,74 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $2,39 до уровня $66,85 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 27 мая разнонаправленно. Nasdaq оказался в небольшом минусе.

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