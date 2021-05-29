Сеул, , 04:18 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 533 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 505 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что уже в течение четырех дней в Южной Корее продолжает снижаться заболеваемость коронавирусной инфекцией. При этом эксперты выражают беспокойство множественными очагами распространения COVID-19, которые пока отследить не удается.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 139 431. Также за минувшие сутки в стране умерли еще пять пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 скончался 1951 человек.