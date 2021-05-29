Вашингтон, , 04:17 — REGNUM Пользователи ряда стран 29 мая зафиксировали проблемы в работе сервиса потокового видео Netflix. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы.

Наибольшее число обращений зафиксировано в 02:18 мск 29 мая. Основные проблемы были связаны с невозможностью работать с видео (44%) и с отсутствием доступа к сервису (43%). Ещё 12% пользователей заявили о проблемах с авторизацией.

О сбоях в работе сервиса в основном заявляли пользователи из США и Канады.

Как сообщало ИА REGNUM, в работе сети Instagram в ряде стран был зафиксирован.

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