Вашингтон, , 04:15 — REGNUM Соединенные Штаты совместно с Евросоюзом разрабатывают санкции против белорусских должностных лиц, якобы причастных к посадке самолета авиакомпании Ryanair, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

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«США в координации с ЕС, другими партнерами и союзниками разрабатывают санкционный список в отношении ключевых представителей Белоруссии», — заявила она.

Псаки добавила, что Вашингтон также обвиняет Минск в нарушениях прав человека, коррупции, подтасовкой президентских выборов в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдеп США порекомендовал американцам не совершать поездок в Белоруссию. Якобы американских граждан на белорусской территории могут задержать правоохранительные органы.

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