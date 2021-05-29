Порт-оф-Спейн, , 03:37 — REGNUM Лодку с 14 мертвецами обнаружили у побережья Тринидад и Тобаго, сообщает пресс-служба полиции государства.

«Полиция начала расследование в связи с обнаружением 14 тел, сложенных в лодке, которая была замечена сегодня утром в четырех милях от Бель-Гарден, Тобаго», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что тела погибших находятся в стадии сильного разложения. Также в судне нашли и человеческие кости. Отмечается, что первыми лодку обнаружили рыбаки. Они, осмотрев находку, вытащили судно к берегу и вызвали полицию.

Тела погибших доставили на судмедэкспертизу. По факту произошедшего ведется расследование.