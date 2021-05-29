Токио, , 03:01 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов острова Хонсю в Японии, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Сообщается, что эпицентр сейсмособытия располагался в 201 километре к северо-востоку от города Тиба. Глубина залегания очага подземных толчков составила 20 километров. По предварительным данным, пострадавших или разрушений не было. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая подземные толчки магнитудой 5,1 зафиксировали у берегов Вануату. Очаг сейсмособытия находился в 69 километрах от города Порт-Вилья на глубине 10 километров. Данных о пострадавших не приводилось.