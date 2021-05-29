Гавана, , 02:56 — REGNUM На Кубе за прошедшие сутки выявили 1169 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на кубинской территории достигло 138 899. Также за минувшие сутки в республике скончались еще 12 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на Кубе жертвами осложнений COVID-19 стали 933 человека.

Отмечается, что в настоящее время на Кубе идет массовая вакцинация в семи муниципалитетах страны. Уже привились против коронавирусной инфекции около 800 тыс. человек. Для вакцинации используются разработанные на Кубе препараты Soberana-02 и Abdala.