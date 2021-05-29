Стамбул, Турция, , 02:50 — REGNUM Турецкие специалисты полностью восстановили движение судов в проливе Босфор после инцидента с танкером «Рава», сообщил 28 мая журналистам представитель Главного управления береговой безопасности Турции.

«Движение судов через Босфор восстановлено после окончания всех необходимых работ», — сказал он.

Инцидент произошёл днём 28 мая. Танкер «Рава», следовавший под флагом Хорватии, потерял управление из-за поломки двигателя и перекрыл пролив. Его остановило спасательное судно, которое позже вывело танкер в Мраморное море.

В управлении береговой безопасности Турции сообщали, что инцидент не привёл к человеческим жертвам и не нанёс ущерба окружающей среде.

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