Вирджиния, США, , 02:25 — REGNUM Президент США Джо Байден заявил, выступая перед военнослужащими на базе в штате Вирджиния, что прекрасно осведомлён о стремлении Китая «завладеть Америкой к 3035 году». Об этом 28 мая сообщил телеканал Fox News.

В подтверждение своих слов Байден упомянул многочасовые переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Я провел больше времени с председателем КНР Си Цзиньпином, чем любой другой мировой лидер: 24 часа частных встреч с одним лишь переводчиком, 70 тыс. миль (112,6 тыс. км) проехали в Китае и здесь. Он твердо верит, что Китай до 3035 года будет обладать Америкой, потому что автократии могут быстро принимать решения», — сообщил американский президент.

Байден, вероятно, оговорился, называя 3035 год. Телеканал Fox News и другие СМИ в США сообщили, что американский лидер говорил о том, что Китай якобы «будет владеть Америкой» в 2035 году.

Ранее координатор по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности США Курт Кэмпбелл заявил, что в Вашингтоне пересматривают политику в отношении Китая, и в будущем намерены действовать в соответствии с «новым набором стратегических параметров».

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