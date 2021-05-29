Париж, , 02:15 — REGNUM Во Франции продолжается снижение количества госпитализированных пациентов с COVID-19. Уже неделю их число ниже 20 тысяч. Об этом 28 мая сообщает Le Parisien.

На 28 мая госпитализированы 17 272 пациента, по сравнению с 17 941 26 мая. На пике третьей волны это число составляло более 31 тысячи, а неделю назад — 22 мая — впервые с 27 октября опустилось ниже 20 тысяч. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 7 дней равен 101,3.

За последние 24 часа было госпитализировано 155 новых пациентов, по сравнению с 127 за день до этого. В реанимациях находятся 3 104 человека, это в два раза меньше, чем месяц назад. 27 мая их насчитывалось 3 206, а 20 мая — 3 631. За последние 24 часа было зафиксировано 105 смертей.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая во Франции в реанимациях из-за осложнений COVID-19 находились 3 515 пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции количество людей с COVID-19 в реанимации снизилось почти вдвое