Москва, , 01:52 — REGNUM Разгонный блок «Фрегат» вывел все 36 британских спутников связи OneWeb на целевые орбиты, сообщил 29 мая глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале.

«Есть отделение всех 36 космических аппаратов», — написал он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» стартовала с космодрома «Восточный» 28 мая в 20:38 мск. Пуск прошёл штатно, и через 10 минут «Фрегат» со спутниками отделился от третьей ступени ракеты.

Группировка околоземных спутников OneWeb призвана обеспечивать широкополосный доступ в интернет. Всего на орбиту планируют вывести более 600 аппаратов.

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