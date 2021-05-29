Сантьяго, , 01:47 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили 8680 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава республики.

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Отмечается, что уже второй день подряд в стране выявляют более 8 тыс. инфицированных. При это почти рекордный показатель по заболеваемости с начала пандемии.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Чили достигло 1 361 381. Также за минувшие сутки в республике умерли еще 119 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Чили от осложнений COVID-19 скончались 28 928 человек. При этом уже более 1,28 млн пациентов смогли выздороветь.