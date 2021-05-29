Рига, , 01:38 — REGNUM Добиваться справедливости в Гаагском трибунале посоветовал президенту Белоруссии Александру Лукашенко мэр Риги Мартиньш Стакис в ответ на уголовное дело, возбуждённое в отношении него в Минске.

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«Безумие режима во всей красе. Если мы обсуждаем преступную деятельность, я предлагаю господину Лукашенко добиваться справедливости в Гаагском трибунале. Там он обязательно получит ответы на все свои вопросы», — написал рижский градоначальник на своей странице в Twitter.

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Напомним, 28 мая прокуратура Белоруссии возбудила дело в отношении мэра Риги Стакиса и главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича, усмотрев в их действиях признаки совершения «тяжкого преступления против интересов Белоруссии». Им инкриминируется возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности по части 3 статьи 130 УК Белоруссии.

Стакис и Ринкевич 24 мая убрали государственный флаг Белоруссии, установленный среди флагов стран-участниц Чемпионата мира по хоккею в Риге. Вместо него они поставили бело-красно-белый флаг, используемый белорусской оппозицией.

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