Сочи, Краснодарский край, , 01:32 — REGNUM Пожар произошел на рынке в Центральном районе Сочи, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Краснодарскому краю.

«Горят торговые павильоны, площадь пожара составляет порядка 800 кв. м», — говорится в сообщении.

Позднее огонь распространился на площадь 870 квадратных метров. К настоящему времени возгорание локализовано, ведется его ликвидация. Сведений о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая пожар произошел в торговом центре в Ургутском районе Узбекистана. Общая площадь возгорания составляла 150 квадратных метров. Данных о пострадавших или жертвах не поступало.