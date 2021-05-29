Приштина, , 12:24 — REGNUM Правительство Косово 28 мая приняло решение о смягчении ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19.

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Албанское новостное агентство Telegrafi сообщает, что с 31 мая в республике будет отменен комендантский час, время работы продуктовых магазинов будет продлено до 23:00. Будет позволено перемещение вне помещений без масок.

Граждане иностранных государств, пребывающие из стран с высоким риском заражения коронавирусом, должны иметь при себе отрицательный результат теста-ПЦР на коронавирус, сделанного за 72 часа до въезда, исключение делается для проезжающих транзитом, дипломатов и водителей.

Запрещается въезд из Индии, Бразилии и ЮАР, граждане Косово помещаются по прибытии из этих стран на двухнедельный карантин и проходят тест на коронавирус два раза в неделю.

Беременным женщинам разрешается не присутствовать на работе физически. Экономические предприятия должны обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты.

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