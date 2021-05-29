Белград, , 01:34 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 28 мая провел встречу с послом России в Сербии Александром Боцаном-Харченко. Встреча была посвящена обсуждению новых поставок российской вакцины от коронавируса «Sputnik V» в Сербию.

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Как сообщает сербское новостное агентство Tanjug, стороны обсудили диалог Белграда и Приштины, причем Вучич не преминул напомнить, что Сербию ожидают непростые дни.

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По словам Вучича, на предстоящих переговорах по Косово в Брюсселе он будет бескомпромиссно бороться за Косово и государственные интересы.

Боцан-Харченко подтвердил, что Россия намерена активно защищать нормы международного права и территориальную целостность Сербии.

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