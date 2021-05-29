Белград, 29 мая 2021, 01:34 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 28 мая провел встречу с послом России в Сербии Александром Боцаном-Харченко. Встреча была посвящена обсуждению новых поставок российской вакцины от коронавируса «Sputnik V» в Сербию.
Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»
Читайте также: Зачем Вучич примеряет образ мученика и предупреждает о трудных временах?
Как сообщает сербское новостное агентство Tanjug, стороны обсудили диалог Белграда и Приштины, причем Вучич не преминул напомнить, что Сербию ожидают непростые дни.
Читайте также: Все хотят, чтобы Сербия признала Косово — Вучич
По словам Вучича, на предстоящих переговорах по Косово в Брюсселе он будет бескомпромиссно бороться за Косово и государственные интересы.
Боцан-Харченко подтвердил, что Россия намерена активно защищать нормы международного права и территориальную целостность Сербии.
Читайте ранее в этом сюжете: Вучич поблагодарил Россию за поставки «Спутника V» в Сербию