Любляна, , 01:32 — REGNUM Несколько гражданских ассоциаций и неправительственных организаций объявили о крупном протесте в Любляне 28 мая против правительства Янеза Янши, предупредив полицию о том, что это несанкционированное собрание. По заявлению полиции, над действиями демонстрантов будет установлен контроль, а доступ к части города, в которой находятся здания парламента и правительства, закроют. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

Новые протесты стали вызовом для нестабильной правящей коалиции премьер-министра Словении Янеза Янши, которая 29 мая также столкнулась с вызовом в парламенте, поскольку хочет уволить председателя парламента, который «отступил» и присоединился к критике оппозиции за счет правительства.

Призывы к митингам и так называемым антиправительственным собраниям распространялись в социальных сетях. В этот раз, по информации из средств массовой информации, к протесту присоединятся профсоюзные и пенсионные организации, студенты, академики, экологические ассоциации, художники, недовольные действиями нынешнего правительства в сфере борьбы с пандемией коронавируса и стилем правления Янши.