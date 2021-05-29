Приштина, , 01:23 — REGNUM Министр здравоохранения Косово Арбен Вития 28 мая заявил о том, что до конца года в Косово прибудет еще миллион двести тысяч доз вакцины от коронавируса. Соответствующий контракт был заключен с американской фармацевтической компанией Pfizer.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, министр заявил, что контракт был заключен с большим количеством конфиденциальных условий, а потому он не может распространяться подробнее.

По словам премьер-министра Косово Альбина Курти, поставки вакцины позволят вакцинировать 60% населения края до конца года.

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