Минск, , 01:06 — REGNUM Белоруссия ввела режим индивидуального лицензирования почти для 20 категорий украинских товаров, поставляемых в республику. Об этом говорится в постановлении правительства Белоруссии №292, опубликованном 29 мая на национальном правовом интернет-портале.

В документе говорится, что новый режим будет распространяться на кондитерские изделия из сахара, шоколад и другие готовые продукты с содержанием какао, фруктовые и овощные соки фруктовые, пиво.

Кроме того, ограничения коснутся древесностружечных и древесноволокнистых плит, обоев и других настенных покрытий, туалетной бумаги, отдельных видов картонной и бумажной упаковки. В списке также присутствуют отдельные виды строительных материалов, машин и оборудования, мебели.

Постановление вступает в силу через десять дней и будет действовать в течение шести месяцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Белоруссию. Постановление стало следствием принятых Киевом решений в экономике — в частности, нарушения режима свободной торговли СНГ.

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