Вашингтон, , 00:56 — REGNUM Глава американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Россией по Международной космической станции (МКС). Об этом он заявил в ходе брифинга.

«Россия является жизненно важным партнером по Международной космической станции, и я ожидаю, что Россия продолжит им быть», — заявил он.

Нельсон добавил, что ожидает переговоров с российскими коллегами по этому вопросу. По его мнению, Москва и Вашингтон, несмотря на противоречия, вполне успешно сотрудничают по вопросам работы в космосе.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая глава Главкосмоса Дмитрий Лоскутов заявил, что Россия продолжит обсуждать судьбу МКС со своими партнерами по проекту. При этом ранее зампредседателя правительства РФ Юрий Борисов не исключил выхода России из проекта МКС после 2024 года.

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