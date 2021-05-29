Страсбург, Франция, , 00:48 — REGNUM Во Франции освободили из-под стражи четырёх выходцев из России, задержанных на этой неделе по подозрению в подготовке к «насильственной акции», сообщило 28 мая Agence France-Presse.

Источник в судебных органах сообщил, что задержанные «отпущены без предъявления обвинений».

Операцию по задержанию 26 мая провели сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI). Они установили, что трое молодых людей (16, 17 и 18 лет) являются выходцами из Чечни, о возрасте четвёртого не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что задержание в Страсбурге проводилось в рамках предварительного расследования Национальной прокуратуры по делам о терроризме (PNAT).

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