Любляна, , 00:21 — REGNUM Премьер-министр Словении Янес Янша поддержал на пресс-конференции 27 мая вступление Хорватии, Болгарии и Румынии в шенгенское пространство, поскольку это повысит уровень безопасности в Европе. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

«Мы поддерживаем вступление Хорватии в шенгенское пространство, а также вступление в ЕС Болгарии и Румынии. Мы считаем, что это шаги, которые укрепляют безопасность в Европе», — сказал Янша на совместной пресс-конференции с председателем Европейского парламента Дэвидом Сассоли.

Янша до этого представил руководителям Европейского парламента приоритеты председательства Словении Совету ЕС, которое начнётся 1 июля.