Вашингтон, , 00:16 — REGNUM Объём расходов на оборону в Соединённых Штатах в 2022 году может составить $752,9 млрд. Такую сумму запросила администрация президента США Джо Байдена у Конгресса, сообщили 28 мая в пресс-службе Пентагона.

«Администрация Байдена и Харрис сегодня представила Конгрессу президентский запрос на бюджет 2022 финансового года, в котором $752,9 млрд предусмотрены на нужды национальной обороны, из них $715 млрд — Пентагону», — говорится в заявлении ведомства.

В Минобороны США отметили, что запрос «отражает приоритеты президента Байдена», в частности, финансирование будет направлено на «прекращение бесконечных войн» и реализацию «преимущества в сфере военной и национальной безопасности». Кроме того, Пентагон в 2022 году планирует возродить «сети союзов и партнерств США».

Названную цифру в Пентагоне охарактеризовали как «большую, чем в 2021 году». Напомним, в текущем финансовом году американские военные стратеги получили из бюджета $703,7 млрд.

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