Амстердам, , 00:10 — REGNUM Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) 28 мая одобрило вакцинацию подростков препаратом Pfizer/BioNTech. Об этом 28 мая сообщает Le Monde.

Около 2000 подростков в возрасте от 12 до 15 лет, у которых не было антител, участвовали в клиническом испытании вакцины. Из 1 005 детей, которые были вакцинированы ни один не заболел COVID-19. По сообщению EMA, «это означает, что в этом исследовании вакцина была на 100% эффективной».

Наиболее распространенные побочные эффекты у детей в возрасте от 12 до 15 лет аналогичны таковым у людей в возрасте от 16 до 25 лет. Они включают боль в месте инъекции, усталость, головную боль, боль в мышцах и суставах, озноб и лихорадку. Эти эффекты обычно являются легкими или умеренными и улучшаются в течение нескольких дней после вакцинации.

Стоит отметить, что из-за ограниченного числа детей, включенных в исследование, оно не могло выявить редких побочных эффектов. Комитет по безопасности EMA в настоящее время проводит оценку очень редких случаев миокардита (воспаления сердечной мышцы) и перикардита (воспаления мембраны вокруг сердца), которые произошли после вакцинации препаратом Pfizer в основном у людей в возрасте до 30 лет. В настоящее время нет никаких признаков того, что эти случаи связаны с вакциной, и EMA внимательно следит за этим вопросом.

Как сообщало ИА REGNUM, директор по исследованиям французского института Inserm-Imagine рассказал, что для победы над эпидемией COVID-19 необходимо включить в стратегию вакцинации молодёжь, несмотря на то, что дети и подростки редко подвержены серьёзным формам заболевания.

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