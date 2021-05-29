29 мая 2021 | Время чтения 7 мин

Сербия возьмет у Европейской комиссии кредит в размере 25 млн евро для довершения строительства газопровода-интерконнектора София — Димитровград — Ниш. После того как газопровод заработает, объемы поставок российского газа в Сербию могут уменьшиться.

Татьяна Стоянович, , 09:38 — REGNUM Россия теряет монополию на поставки природного газа в Сербию. Так, недавно СМИ проинформировали о подписании договора о займе между правительством Сербии и Европейским инвестиционным банком на сумму 25 млн евро на строительство газопровода-интерконнектора Болгария — Сербия 20 мая. Ранее Евросоюз уже выделил Белграду грант в размере 49 млн евро для реализации этого проекта. Строительство интерконнектора между Болгарией и Сербией начнется в конце этого года, а его ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 год.

Российские и сербские эксперты в области энергетики рассказали ИА REGNUM о том, насколько интерконнектор Болгария — Сербия может стать серьезным конкурентом для российских поставщиков газа.

По словам заместителя директора фонда «Институт энергетики и финансов» (Москва) Алексея Белогорьева, упомянутый проект является частью комплексного плана, в котором Сербии пока отведено периферийное место. Согласно планам Евросоюза, от греческого порта Александруполис, где с начала 2023 года планируется создание СПГ-терминала, будет идти так называемый Вертикальный коридор, по которому газ будет транспортироваться через сеть интерконнекторов Греция — Болгария — Румыния — Венгрия, напомнил эксперт.

«То, о чем мы сегодня говорим, это ответвление от этого коридора между Болгарией и Сербией с тем, чтобы к нему позже присоединилась Босния и Герцеговина. Коридор будет снабжаться газом за счет СПГ, который будут регазифицировать в Греции. Насколько я помню, заявленный объем регазификации довольно большой — 5,5 миллиардов кубометров в год. К тому же, трубу можно присоединить к азербайджанскому газу, но он в данном случае будет играть вспомогательную роль — основной упор будет делаться именно на сжиженный газ», — рассказал Белогорьев.

Эксперт добавил, что проект и политически, и финансово давно поддерживает Еврокомиссия. Поэтому Брюссель финансирует и основную часть строительства сербского участка, который должен быть готов к 2023 году — к моменту введения в эксплуатацию плавучего терминала для приема СПГ в греческом порту, сказал он.

Схема газопровода-интерконнектора София — Димитровград — Ниш Neftegaz.ru

«В целом этот проект отражает общую идею ЕС о том, что в Юго-Восточной Европе, в отличие от Северо-Западной, слишком низкая плотность газотранспортной системы. Действительно, она в разы меньше, и это создает множество региональных, изолированных участков, на которых поставщики обладают монополией. Это касается в первую очередь поставок российского газа. Главная цель на самом деле повысить надежность снабжения, чтобы не зависеть от одного маршрута и одного источника поставок. Так что цель благая. Но это приведет в перспективе к снижению поставок российского газа, поскольку эти мощности нужно будет тоже задействовать», — полагает Белогорьев.

По его словам, «Газпром» заранее подстраховался, и если Сербия и Болгария снизят потребление российского газа, который будет идти по «Турецкому потоку», компания увеличит поставки в направлении Венгрии и Австрии до города Баумгартен, где находится основная точка распределения российского газа в Центральной Европе.

«В этом смысле для Газпрома не критично если Сербия и Болгария будут снижать потребление. При этом сложно сказать, насколько они реально будут снижать это потребление, потому что российский газ поставляется по долгосрочным контрактам (в том числе в Сербию), а такие контракты подразумевают определенные обязательства по объему поставок. Также существует вопрос ценовой конкуренции между различными поставщиками. Кроме того, Европейская комиссия выступает за снижение потребления угля, так что Греция и Болгария и в меньшей степени Сербия должны увеличивать потребление газа, замещая уголь. Так что можно ожидать некоторый рост внутреннего спроса в этих странах», — рассказал эксперт.

Белогорьев также отметил, что для самой Сербии лучше, если у нее будет больше источников снабжения газом, так как это создает конкуренцию и может привести к снижению цены и к росту надежности поставок. «Все помнят январь 2009 года. Тогда Сербия больше всех пострадала при прекращении поставок российского газа через Украину. Я думаю, что сербское руководство это тоже помнит, и в этом смысле эта политика здравая и ее сложно критиковать», — добавил он.

Российский эксперт считает, что проект строительства газового интерконнектора между Болгарией и Сербией в целом не может повлиять на российско-сербские отношения, так как давно известно, что Белград намерен принять участие в этом проекте и, по всей вероятности, эти планы Сербии неоднократно обсуждались в двухсторонних российско-сербских контактах.

«Диверсификация поставок газа в Юго-восточной Европе — это объективная реальность, с которой «Газпром» согласился. Как вы помните, Европейская комиссия ранее проводила большое антимонопольное расследование. В мае 2018 года «Газпром» и Европейская комиссия достигли соглашения, по которому «Газпром» фактически принял все условия Брюсселя в части демонополизации поставок в страны Юго-Восточной Европы. То, что сейчас делается, это просто инфраструктурное обеспечение того соглашения, которое было достигнуто в мае 2018 года», — подытожил Алексей Белогорьев.

Сербский эксперт в области энергетики Милош Здравкович считает, что строительство газового интерконнектора Ниш — Димитровград — София длинной в 170 километров и мощностью всего 1,78 миллиардов кубометров газа в год не может вытеснить российский газ с сербского рынка.

«Может ли это помочь Сербии в диверсификации источников снабжения газом? Частично может. Но Россию никто не может вытеснить из Сербии. Я хотел бы напомнить о том, что мощность «Турецкого потока» составляет 15,75 миллиардов кубометров в год, из этого в Сербию будет поступать 11 миллиардов, или даже 13 из-за низкого потребления газа в Болгарии в настоящее время. Если мы сравним 11, т. е 13 миллиардов кубометров в год с 1,78 кубометрами, мы поймем, что это смешной объем», — рассказал Здравкович.

Производство труб для газопровода Gazprom.ru

По словам эксперта, сам факт того, что ЕС выделил Сербии грант в размере 49,6 млн евро на реализацию этого проекта, говорит о том, что он крайне невыгоден с экономической точки зрения.

«С точки зрения диверсификации источников снабжения энергоносителями реализация задуманного проекта может закрыть лишь часть сербских нужд. Надо отметить также, что этот газовый интерконнектор может быть заполнен газом, который идет через сеть российских поставщиков. Россия продает не только свой газ, но и газ из Средней Азии (из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Туркмении). Если настаивать на том, что интерконнектор будет получать газ из источников, которые никак не связаны с Россией, тогда остается только СПГ с терминала в греческом порту Александруполис, который все еще не закончен», — продолжил Здравкович.

Эксперт считает, что главную конкуренцию российским газопроводам в Европе мог бы составить не СПГ, а какой-то южный газопровод. Но такой проект стоил бы $40 млрд, а такие средства в настоящее время некому выделить, добавил он.

«Во-вторых, нет газа, который заполнил бы такой газопровод. Все, что Европе удалось построить — это газопроводы TAP и ТАNAP общей мощностью 16 миллиардов кубометров. СМИ их представляют как два отдельных газопровода. Действительно, у них разные акционеры, но газ один и тот же, он приходит из Азербайджана с месторождения Шахдениз-2. Из этих 16 миллиардов кубометров шесть зарезервировано для Турции, Европе остается десять. Это меньше, чем мощность одной трубы «Турецкого потока», предназначенной для южной Европы», — рассказал эксперт.

Строительство газопровода Gazprom.ru

Здравкович считает, что строительство газового интерконнектона Болгария — Сербия является в первую очередь политическим вопросом, а только потом экономическим, так как его мощность слишком слабая.

«Он не может закрыть даже сербские потребности в газе и поэтому не может вытеснить российский газ из Сербии. Это один из тех проектов, которые появились в период, когда Европа под давлением США пыталась построить южный газовый коридор в обход России. Эта история закрыта, но есть отголоски данной политики», — подытожил Милош Здравкович.