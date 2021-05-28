Вашингтон, , 23:58 — REGNUM Разработчики объяснили, как новые мобы (существа в игре) будут генерироваться в Minecraft после того, как выйдет первая часть дополнения Caves & Cliffs. Об этом 28 мая сообщает портал PCGamesN.

Нюанс заключается в том, что первое обновление добавит в Minecraft новые блоки и новых мобов, живущих на новых биомах, которые появятся в игре лишь с релизом второго обновления.

В новом видео студия Mojang пояснила, что моб axolotl должен появляться в биомах lush caves, однако пока их нет в игре, геймеры смогут найти существо на территории подземных водоёмов. Новый моб warden вообще не появится в Minecraft с релизом первой части Caves & Cliffs. Что касается коз, то они будут жить на территории привычных гор.

Ожидается, что релиз версии Minecraft 1.17 с первой частью Caves & Cliffs состоится летом 2021 года. Некоторые журналисты предполагают, что обновление игры выйдет уже в июне 2021 года.