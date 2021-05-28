Скопье, , 23:59 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 28 мая сообщили, что за сутки в результате исследования 2955 образцов в стране выявили 50 носителей коронавируса. Еще 81 человек выздоровел. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

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По официальным данным, с начала эпидемии в стране выявили 155 217 случаев заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. За 18 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, общее число жертв достигло 5387. 147 381 пациент выздоровел. Лечение в Северной Македонии проходят 2499 человек.

Высокий уровень смертности в последние три месяца наблюдается на фоне снижения общего числа заразившихся. Смертность от COVID-19 в стране в десятки раз превышает смертность в соседней Албании, население которой почти в два раза больше, чем у этой страны.

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