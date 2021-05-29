Амстердам, , 09:41 — REGNUM Голландский суд вынес решение о том, что энергетический гигант Shell должен сократить выбросы CO 2 на 45% на пять лет быстрее, к 2030 году. Об этом сообщает информационный портал euobserver.com 27 мая 2021 года.

Это решение является первым случаем, когда нефтяная компания привлекается к ответственности за изменение климата. Shell заявила, что подаст апелляцию на «разочаровывающее» решение суда.

Напомним, что нефтяной концерн Shell — одна из крупнейших транснациональных корпораций в своем секторе, наряду с такими гигантами, как BP, ExxonMobil и Total.

Голландское подразделение неправительственной организации «Друзья Земли» подало иск против Shell в 2019 году при поддержке других шести аналогичных, защищающих климат, организаций и около 17 200 физических лиц в качестве соистцов.

Дело было передано в гражданский суд в Гааге. Виске утверждалось, что текущая политика компании нарушает права человека, сознательно подрывая международные климатические цели.

В соответствии с Парижским соглашением 2015 года, страны, подписавшие его, обязались сократить выбросы углерода и ограничить рост глобального потепления не более, чем на 2 °C.

« Это судебное решение — огромный шаг вперед для международного движения за климат. Наконец, один из крупнейших загрязнителей мира был привлечен к ответственности », — сказал Дональд Полс, директор «Друзей Земли».

Суд постановил, что выбросы CO 2 , производимые компанией, способствуют глобальному потеплению, вызывая опасные последствия для жителей района Вадден, а также нарушают права человека в Нидерландах, а именно «право на жизнь» и «спокойную семейную жизнь».

В начале 2021 года Shell объявила о новых целях по сокращению выбросов на 20% к 2030 году, на 45% к 2035 году и на 100% к 2050 году по сравнению с 2016 годом. Ранее она обязывалась снизить углеродоемкость своей продукции на 30% к 2035 году и на 65% к 2050 году, утверждая, что эти цели соответствуют Парижскому соглашению.

Согласно решению суда, Shell обязана сократить выбросы на 45% процентов к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом.

Кроме того, суд, который состоялся 26 мая 2021 года, также пришел к выводу, что Shell несет ответственность за свои дочерние компании и партнеров по цепочке поставок и, следовательно, за их выбросы. Суд призвал Shell попытаться сократить выбросы от своих поставщиков с помощью новой корпоративной политики, которая на данный момент недостаточно ясна.

Поскольку судебные дела о климате нередко возбуждаются во всем мире в последние годы, адвокат «Друзей Земли» Роджер Кокс сказал, что это решение можно использовать в качестве «примера» для других судебных разбирательств по вопросам климата.

« Это поворотный момент в истории. Этот случай уникален, потому что впервые судья приказал крупной компании, загрязняющей окружающую среду, соблюдать Парижское соглашение по климату, — сказал он. — После этого нефтяные компании станут менее охотно инвестировать в ископаемые виды топлива, загрязняющие окружающую среду ».

» Многие надеются, что этот вердикт вызовет волну климатических судебных разбирательств против крупных загрязнителей, чтобы заставить их прекратить добычу и сжигание ископаемого топлива », — сказала Сара Шоу из организации «Друзья Земли».

В ответ на решение суда, представители Shell заявили, что собираются обжаловать его.

Судебное разбирательство по иску некоммерческого природоохранного фонда Urgenda в Голландии, по итогам которого суд обязал правительство Нидерландов сократить выбросы как минимум на 25% к концу 2020 года, создало «исторический прецедент», постановив, что неспособность достичь климатических целей является нарушением прав человека.

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