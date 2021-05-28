Приштина, , 23:57 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 28 мая сообщили, что за сутки в результате исследования 1886 образцов в крае выявили 18 носителей коронавируса. Ещё 412 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово выявили 107 354 случая заражения коронавирусом. 102 519 пациентов уже здоровы. 2242 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово не умер ни один пациент с COVID-19. Лечение проходят 2593 человека.

Первая партия вакцин от COVID-19 объемом 24 тысячи доз прибыла в Косово 28 марта посредством международного механизма COVAX. Всего в Косово с начала пандемии прибыло около 177 тысяч доз вакцины. Ожидается начало массовой вакцинации.

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