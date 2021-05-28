Тирана, , 23:57 — REGNUM В Албании 28 мая в результате обследования 2807 человек выявили 21 новый случай заражения коронавирусом. Еще 55 пациентов выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты Албании.

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По данным министерства, всего в Албании выявили 132 285 случаев заражения коронавирусом. 129 097 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2448 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, причем за последние сутки не умер ни один гражданин страны. Впервые за почти 250 дней в стране уже два дня подряд не отмечено летальных исходов болезни.

После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании в феврале достигло 35 тысяч и стало сокращаться. Сейчас число активных случаев заражения составляет 740, из них абсолютное большинство — 343 — в Тиране. На стационарном лечении находится 41 пациент — это число продолжает уменьшаться уже четвертый месяц.

За два месяца эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась — суточная смертность достигла показателя в 2−6 человек, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до пары десятков. Аналогичное улучшение ситуации наблюдается и в соседних Косово и Северной Македонии.

С 1 июня в стране будет смягчен комендантский час: теперь он будет действовать с 23:00 до 6:00. Въездной карантин и масочный режим на улице в стране отменены.

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